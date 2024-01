Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:55

PERUGIA - Domenica d’oro per l’Umbria ai game show di RaiUno: a L’eredità, il supercampione folignate Daniele ha sbancato la Ghigliottina aggiudicandosi 190mila euro, mentre ad Affari tuoi Michele di Valfabbrica grazie al pacco "1" ha vinto 30mila euro.

Una serata da incorniciare per Daniele Alesini, medico folignate di 38 anni, che dopo i 95mila euro vinti il 7 gennaio, ieri sera di è ripetuto vincendo 190mila euro. L’importo con cui l’oncologo umbro si è presentato alla Ghigliottina che ha portato a termine senza sbagliare nessuno dei termini chiave, riuscendo a individuare quello che lega “insieme”, “ritorno”, “potere”, “sacco” e “posto” ovvero “vuoto”. Una parola che gli ha permesso di vincere l’intero montepremi che si aggiunge al gruzzolo vinto domenica scorsa (con la parola “punto”), accumulando 285mila euro e conquistando la simpatia del pubblico in studio e a casa.

Un’ora e mezza (televisiva) più tardi è stata la volta dell’ex autista Michele, originario di Valfabbrica, che si è presentato al programma di Amadeus col pacco numero "19". Dopo un percorso non proprio fortunato, il perugino, accompagnato dalla compagna Giusy, pugliese di origine, ha accettato il cambio proposto dal “dottore”. Il pacco numero "1", scelto in quanto data di nascita nella nonna Sandrina, scomparsa nell’ultimo anno, ha permesso a Michele di aggiudicarsi 30mila euro. Una somma che, come dichiarato in trasmissione utilizzerà per aprire una fattoria didattica. «È il nostro sogno, abbiamo già tanti animali». Michele e Giusy si sono conosciuti a Firenze: lui guidava l'autobus di un'uscita didattica coordinata dalla attuale compagna.

Il vero colpo della serata l’ha messo a segno Daniele Alesini, oncologo umbro entrato nel preserale di RaiUno il 5 gennaio e riuscendo sempre a raggiungere il “triello”, terz’ultima fase del game show che consente ai concorrenti di ripresentarsi il giorno seguente. In dieci puntate, Daniele è approdato per sei volte alla Ghigliottina sbancando per due volte il forziere del gioco condotto da Marco Liorni. Anche ieri sera il medico trentottenne ha dimostrato di essere preparato e fortunato approdando alla sfida a tre con Matteo (studente di medicina) e Sara (psicologa). Arrivato al "Triello" con 10mila euro, ha concluso la manche accumulando 90mila euro potendo così giocarsi l’accesso alla Ghigliottina nel confronto clou, quello dei 100 secondi, battendo la concorrente psicologa (che si portava in dote 100mila euro) commentando così il montepremi in palio: «Centonovantamila euro so’ tanti!». Il finale è stato un crescendo di emozioni anche se dalle sue espressioni non sembrava che il dottor Alesini avesse centrato la super parola. Quando ha svelato la sua soluzione si è detto ispirato per quanto riguarda “insieme”, “potere”, “sacco” e “posto” ma si è detto poco convinto nel legare “ritorno” e “vuoto” (riferito ai taxi), il termine vincente. Per spezzare la tensione, Daniele ha anche raccontato quando alla scuola elementare, dopo il pranzo, le maestre lo facevano giocare a “sacco pieno, sacco vuoto” e dopo alcuni momenti di suspence Liorni ha svelato la parola giusta. Un “vuoto” da 190mila euro per la felicità del medico folignate, laureatosi alla Sapienza di Roma e oggi specialista in Oncologia medica all’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma.