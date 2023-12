Martedì 19 Dicembre 2023, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:41

TERNI Michele Zarrillo domani al centro multimediale, il Coro di San Francesco sabato in piazza Europa, Marco Ligabue e Povia il 31 dicembre in piazza Ridolfi. Nel mezzo il concerto di Natale dell'associazione Progetto Flavia (venerdì 22 nella chiesa di San Francesco) con il soprano Lucia Casagrande Raffi e il tenore Gianpaolo Giubilei, lo spettacolo "Christmas blues" nel villaggio di Babbo Natale (il 23 alle ora 18) accompagnato da una nevicata artificiale. La maratona degli eventi, inaugurata sabato scorso dal Gospel show di Pastor Ron, che ha fatto sold out due volte - un doppio concerto e quasi mille e cinquecento spettatori - entra nel vivo. Ad ascoltare le più belle canzoni di Zarrillo, nel Teatro A del Videocentro, seicento persone, molte delle quali provenienti da fuori regione. I biglietti del concerto organizzato dalle associazioni Terni Città Futura e Argoo, volati in meno di due settimane dall'inizio delle prevendite con prenotazioni anche da Milano. In apertura e chiusura di concerto la Asd Dancers di Giada Benedetti si cimenterà in una coreografia sulle note di uno dei brani più celebri: "L'elefante e la farfalla". Poi il palco sarà di Zarrillo. Il cantautore romano si esibirà con la sua band ripercorrendo quarant'anni di carriera. Trattandosi del primo "concerto pop di Natale" a Terni, non potranno mancare canzoni a tema, ma trovandosi della città di San Valentino il pubblico si aspetta di ascoltare soprattutto i classici d'amore come "Una rosa blu", "Ragazza d'argento", "La notte dei pensieri", "L'amore vuole amore". Ingresso libero invece per l'evento del 22 organizzato da Marco Venturi nella chiesa di San Francesco (ore 21), con la partecipazione dell'attore Riccardo Leonelli (voce narrante) durante il quale sarà possibile raccogliere offerte che serviranno a finanziare la ricerca sul deficit di Ugdh portata avanti dall'associazione Progetto Flavia. Quella è la data in cui tornerà ad animare le vie del centro il trenino di Babbo Natale, che ha fatto il suo debutto lo scorso fine settimana attraendo grandi e piccini, e che continuerà ad imbarcare passeggeri dal 22 dicembre fino al 6 gennaio. Quindi anche il 31, quando avrà preso forma il palco che ospiterà il concertone di Capodanno. A salutare il nuovo anno ci dovrebbero essere due artisti: Marco Ligabue, il fratello minore di Luciano Ligabue, e Povia. Comunque Palazzo Spada non ha ancora ufficializzato il programma e quindi non ha di fatto presentato i cantautori che accompagneranno il pubblico nel 2024, tanto che qualcuno scommette ancora su Dolcenera. Dice cioè che l'artista che si esibirà a Terni la notte di San Silvestro è Emanuela Trane, in arte Dolcenera, che vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo (vinto per la prima volta nel 2003) e coach del talent show «The voice of Italy». Alla fine un comunicato o una conferenza stampa ci sarà. Intanto il piano di sicurezza che si sta predisponendo per l'evento di fine anno tiene conto della presenza, in piazza Ridolfi, di Marco Ligabue e di Povia.