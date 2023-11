Da Terni una squadra di Vigili del fuoco per il maltempo in Toscana

Forze e uomini anche da Terni, per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha investito la Toscana. Dal comando provinciale ternano dei Vigili del fuoco è partita una squadra formata da 7 persone, per raggiungere Pisa e mettersi a disposizione della provincia toscana che si trova in piena emergenza allagamenti. La squadra in questione è partita per la Toscana alle ore 8 del mattino di venerdì 3 novembre 2023. I vigili del fuoco di Terni hanno risposto così a un sollecito arrivato dalla centrale operativa di Roma, la quale disponeva anche dalla città umbra un intervento in Toscana per fornire uomini e mezzi che saranno utili agli interventi per fronteggiare l'emergenza e per arginare i danni e gli allagamenti dovuti all'ondata di maltempo che ha investito quella parte d'Italia. La squadra ternana opera sull'intera provincia di Pisa e la sua permanenza nel territorio toscano è prevista a tempo indeterminato, fino alla fine dell'emergenza in corso. Un lavoro impegnativo e delicato, in una zona d'Italia nella quale il maltempo, gli allagamenti e lo straripamento di fiumi e di corsi d'acqua in piena hanno causato anche dei morti e dei dispersi. Il lavoro dei vigili del fuoco e di tutte le squadre di soccorso presenti in zona è finalizzato anche alla ricerca delle persone risultate disperse e al soccorso degli sfollati e di chi è rimasto in situazioni di grave disagio.