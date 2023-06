Venerdì 16 Giugno 2023, 07:05

PERUGIA - A tutto gas. Specie nelle ore notturne. Per i viali cittadini e nei parcheggi dei megastore. Corse con le auto. Gare di velocità. Forse non si tratta di corse clandestine come tradizionalmente intese, anche se c’è chi tra Fontivegge e Ponte Felcino invece ha fatto riferimento proprio a quel tipo di corse, ma di gare di velocità o di “sfide” che magari poi finiscono sui social network.

Un fenomeno preoccupante. Lo è da parecchi mesi, con segnalazioni e specifici controlli svolti dalla polizia su disposizione del questore Giuseppe Bellassai. Lo è ancora di più nelle ultime ore, dopo i terribili fatti successi a Roma con la morte di un bimbo di cinque dopo lo scontro tra l’auto condotta dalla mamma (ferita assieme alla sorellina) e una condotta da un giovanissimo youtuber assieme ad altri quattro amici e “colleghi” con il sospetto che stessero girando un video per una sfida social. Da tempo, come detto, il sospetto è che anche a Perugia certe corse pirata siano legate proprio a “challenge” attraverso la realizzazione di video da postare poi su internet.



LA MAPPA DELLA PAURA

Ma quali sono le zone in cui maggiormente è alta l’attenzione per questo fenomeno? Sicuramente l’area tra San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte e quella di Ponte Felcino. Il sospetto e la paura dei residenti è che, nelle ore notturne, si svolgano passaggi a tutto gas con auto inevitabilmente molto pericolosi. «Mi domando già da qualche tempo di questi rumori - raccontava tempo fa un residente di San Sisto -. Si sentono fischi, che fanno pensare a frenate improvvise, e rumori sordi. Il sospetto che abbiamo con qualche altro vicino di casa è che queste corse con le auto si svolgano nel piazzale di uno dei megastore andando verso Sant’Andrea delle Fratte». Anche a Ponte Felcino le sgommate e le sgassate che vengono avvertite periodicamente, ma comunque almeno una volta alla settimana, provenire soprattutto dalla zona industriale lasciano pensare a corse con le auto.

Ma se queste sono state le zone da cui sono partiti i primi alert alle forze dell’ordine, nel tempo se ne sono aggiunte altre. «A Fontivegge, già da un po’ di tempo, a quanto pare, sono arrivate anche le corse clandestine tra veicoli, spesso modificati dai loro proprietari proprio per incrementare le prestazioni su strada» scriveva un paio di mesi fa su Facebook un residente di Fontivegge. E in effetti dalla questura negli ultimi tempi si sono concentrati proprio nella zona intorno alla stazione: via Mario Angeloni e via Cortonese fino a Madonna Alta, ma anche a salire lungo via XX Settembre o in direzione stadio e cioè lungo via Trasimeno Ovest. Veri e propri “drittoni” che specie nelle ore serali e notturne sembrano invitare i pirati della strada a schiacciare il pedale del gas. Ma anche a certe ore il pericolo è elevatissimo, non solo per chi è al volante ma ovviamente anche per gli altri utenti della strada. Magari un gruppo di ragazzi in uscita serale o una famiglia al ritorno verso casa.

Ma non finisce qui, dal momento che anche i parcheggi dei megastore e centri commerciali diventano teatro di corse con le auto. In questo senso, secondo quanto si apprende, situazioni da tenere sotto controllo sarebbero soprattutto in zona Corciano.

Per tutti questi motivi in questura continuano a tenere altissimo il livello dell’attenzione e dei controlli, con diversi ventenni bloccati nelle settimane scorse alla guida di auto a tutto gas. Ulteriori controlli andranno avanti nel corso dell’estate.