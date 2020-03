Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciopero di otto ore all’Ast di Terni, dalle 6 di giovedì 12 alle 22 di venerdì 13 marzo, per ogni turno di lavoro per i dipendenti diretti ma anche per quello dell'indotto.. Confronto che non ha portato, secondo quanto affermato da sindacati, a loro vedere, risultati definiti idonei per la protezione delle migliaia di lavoratori che lavorano all'interno degli stabilimenti delle acciaierie di viale Brin.«Dopo le rassicurazioni ricevute nella call di ieri (martedì, ndr) alla presenza dall’ad Burelli», le organizzazioni sindacali hanno preso atto – hanno scritto in una nota – del disimpegno odierno manifestato in una call alle rsu e successivamente alle segreterie territoriali».. «Tutto ciò con evidenza oggi non si è verificato – hanno continuato - anzi, l’azienda ha comunicato una serie di iniziative unilaterali e senza confronto con il sindacato.. Di fronte alla intransigenza dell’azienda che ha negato tutte le opportunità le segreterie hanno dichiarato lo stato di agitazione. «Nel frattempo le segreterie territoriali attiveranno tutti le iniziative necessarie al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori operanti nel sito in forma diretta e in appalto. Nelle prossime ore chiederemo l’intervento di tutti i soggetti deputati al controllo. Alla fine del percorso le stesse segreterie valuteranno ulteriori iniziative da intraprendere».