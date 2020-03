Ultimo aggiornamento: 19:19

TERNI - Chiuso per coronavirus. Anche il Servizio Idrico integrato si adegua alle misure preventive del contagio stabilite dal Dpcm del 9 marzo e. L’unico Front Office che rimarrà aperto sarà quello di Terni, che ha valenza di sportello provinciale, e che sarà a disposizione il lunedì dalle 9 alle 15, il mercoledì dalle 14 e 30 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12. “Gli accessi agli sportelli – specifica però il Sii in una nota - sono consentiti a due persone alla volta e la fila è formata all’esterno degli uffici, con presidio permanente assicurato da guardie giurate”.“Con queste misure – afferma il Servizio Idrico - si potrà contribuire a limitare lo spostamento e la concentrazione di persone e al tempo stesso garantire la completa continuità del servizio attraverso il ricorso agli altri canali di contatto della società che saranno potenziati.Il consiglio ai cittadini è infatti di utilizzare il più possibile il numero verde 800093966 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 e 30 alle 17 e il venerdì dalle 8 e 30 alle 13 e 30. Da cellulare 0744441562. Scusandoci per il disagio, confidiamo nella comune condivisione della necessità’ di tutelare in ogni modo la salute pubblica”.