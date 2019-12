Consiglio regionale, la maggioranza punta su Marco Squarta

PERUGIA - Tutto come previsto nella "prima" del nuovo consiglio regionale: la maggioranza di centrodestra ha proposto il consigliere Marco Squarta (Fratelli d'Italia) come presidente dell'Assise che ha cominciato lunedì mattina i lavori dell'undicesima legislatura.

La seduta è stata aperta dal consigliere anziano Fabio Paparelli. Il nome di Squarta è stato indicato dalla capogruppo del partito di Giorgia Meloni, Eleonora Pace, a nome dell'intera coalizione, ma l'elezione scatterà martedì poichè nelle prime tre votazioni Squarta non ha raggiunto i consensi richiesti dallo statuto: quattro quinti degli eletti.

Nelle prime tre tornate, 13 voti per Squarta, cioé tutta la maggioranza compatta, e otto schede bianche dall'opposizione. Martedì si riparte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA