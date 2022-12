Città di Castello, nove "Daspo Willy" ad un gruppo di giovanissimi

CITTA' DI CASTELLO - La polizia ha emesso nove “Daspo Willy” nei confronti di altrettanti giovani che a luglio durante la sagra di Promano avevano preso parte ad una violenta aggressione ai danni di un ragazzo.

In particolare, la misura di prevenzione personale è scaturita dall'attività di accertamento svolta dalla Divisione anticrimine della Questura che, in considerazione della gravità dell'episodio, del numero delle persone coinvolte, della modalità con le quali è avvenuto e dell'allarme sociale creato nei confronti dei cittadini della comunità tifernate, ha ritenuto la condotta tenuta dei giovani - tra i 18 e 21 anni - tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare i luoghi in cui vengono allestite le «sagre» - viene spiegato dagli investigatori -, ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha adottato i provvedimenti.



Ai giovani destinatari della misura, per la durata di 12 mesi, sarà vietato l'accesso ai luoghi in cui vengono allestitesagre, fiere, feste paesane e agli eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande. Vietato anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli eventi.