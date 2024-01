Donna di Umbertide trovata morta in casa dalla mamma a Città di Castello, aveva 35 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 35 anni nata a Umbertide, ma residente a Città di Castello, è stata trovata morta martedì sera in casa dalla mamma. Sembra che la donna fosse morta da qualche ora. Nell'appartamento sono interevenuti personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Città di Castello che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Da un primo esame della situazione non si tratterebbe di una morte violenta, ma le indagini sono ancora in corso. La donna si era trasferita da qualche tempo a CIttà di Castello per motivi di lavoro.