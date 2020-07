Riparte lo storico Cantagiro, due le tappe di selezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte il Cantagiro; in Umbria due le tappe di selezione. “Le audizioni in questa fase di pandemia, si stanno svolgendo in modalità telematica, tramite l’invio di audio o video, ma per il mese di agosto, rispettando tutte le prescrizioni del caso, in Umbria, siamo riusciti ad organizzare anche due serate di selezione dal vivo”, tengono a dire gli organizzatori.Si parte domenica 2 agosto al Tabard Inn Pub di Narni, mentre la finale regionale del concorso è in programma sabato 29 Agosto sempre a Narni.“L’Umbria è una regione piccola, ma con una linfa artistica importante, ci sono molti ragazzi che fanno musica e la fanno bene, negli anni abbiamo avuto modo di vedere tanti nostri artisti, calcare palchi di rilevanza nazionale, da Amici, X Factor, passando per Prodigi, Sanremo Young”, sottolineano gli organizzatori regionali del concorso.“Il Cantagiro deve essere una vetrina per aprirsi uno spazio nel mondo della musica, per farsi notare dagli addetti ai lavori e per confrontarsi con un pubblico vero. In un momento storico in cui il virtuale, sta prendendo il sopravvento, il nostro obiettivo è far recuperare ai ragazzi il concetto di gavetta”, dice Alessandro Cavalieri, direttore artistico della manifestazione in Umbria.Sul palco oltre ai concorrenti, delle varie categorie baby, junior, interpreti, cantautori e new voice sarà presente la Tribute Band Ufficiale dei Nomadi, “Opera Nomade”, che accompagnerà la serata finale con alcuni intramontabili successi della musica italiana.Le iscrizioni sono aperte fino al 12 agosto, per informazioni contattare il numero 3401117940 o cercare la pagina Facebook: Il gruppo Cantagiro Umbria.