La pioggia non ferma la finale del Cantagiro Umbria a Narni Scalo: grande partecipazione del pubblico

Narni - Grande successo di pubblico per la finale regionale del Cantagiro Umbria, che si è svolta sabato 27 Agosto, a Narni Scalo, nell’area antistante Lo Scalo 82. La pioggia del pomeriggio non ha fermato il Cantagiro. Grazie alla professionalità dei tecnici della “Opera Nomade Tribute Band”, che sono riusciti ad allestire il palco in tempi da record, la serata si è svolta regolarmente. Tra i concorrenti in gara, che con voci e personalità molto diverse fra loro hanno portato alla ribalta generi musicali e stili diversi, ha vinto Letizia Passini, 16 enne di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. La giovane laziale si è classificata al primo posto della fase regionale del concorso grazie ad una personale ed intensa interpretazione di “Sola” di Nina Zilli. Secondo gradino del podio per Nicolò Filippucci di Corciano (Pg) che ha cantato un brano di Marco Mengoni. Per quanto riguarda i più giovani, Irene Ferlito di Stroncone (Tr), accompagnata dal suo violoncello, si è portata a casa il primo posto della categoria Junior, mentre Vittoria Caini di Deruta (Pg), ha vinto la categoria Baby.



Tra gli ospiti che hanno impreziosito la kermesse: la cantante Aurora Tetto, già vincitrice del Cantagiro Umbria e finalista del Cantagiro Nazionale, di Area Sanremo e di Castrocaro, Ludovica Leonardi, giovanissima cantante e musicista ternana, protagonista del programma di canale 5 “Tu si que vales” ed il barzellettiere, reduce da “La sai l’ultima”, Gianni Proietti.“Una serata speciale – ha sottolineato il direttore artistico e conduttore della manifestazione,– che ha molti significati che vanno anche al di là dell’aspetto artistico.L'in bocca al lupo più grande ora va ai finalisti che dall’8 al 16 Ottobre saranno impegnati a Fiuggi (Fr), nella fase nazionale del concorso. Come Umbria, ci siamo sempre tolti belle soddisfazioni e quest’anno non saremo da meno”- conclude.