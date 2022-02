Terni. Buche, niente illuminazione e fango: lo stato di via Ippocrate denunciato dai residenti

TERNI Sul tema del miglioramento delle condizioni del manto stradale, obiettivo per il quale si sta impegnando l’amministrazione comunale, l’ultima segnalazione è stata fatta a proposito di via Ippocrate. La segnalazione viene da un gruppo di circa 15 famiglie, che, residenti nella zona, denunciano le condizioni disastrose della strada. Ci avevano già provato nell’agosto 2021, con una mail indirizzata all’architetto Piero Giorgini. I problemi, infatti, non riguardano solo l’asfalto, ma anche il deflusso delle acque piovane e l’illuminazione. Michele Rossi, capogruppo di Terni Civica, ha portato il problema all’attenzione della Giunta comunale e del sindaco con queste parole, le stesse dei cittadini residenti nel tratto più malmesso, quello dal civico 212 al civico 246: «Il manto stradale risulta fortemente danneggiato e privo di illuminazione, e quindi pericoloso per la circolazione di mezzi e persone. Essendo tale tratto di strada in pendenza, ogni volta che si verificano precipitazioni si forma un forte flusso d’acqua che scorre lungo tutto il tratto stradale, provocando continui smottamenti». E, in attesa di un intervento, sottolinea che «le buche sulla strada sono vere e proprie voragini, che misurano più di 10 centimetri di profondità, e la situazione, da agosto, è assai peggiorata».

APPROFONDIMENTI ARTE Una nuova vetrata inaugurata nella basilica di San Valentino,...