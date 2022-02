Una nuova vetrata inaugurata nella basilica di San Valentino, dedicata al santo: c'è anche la cascata delle Marmore

TERNI C’è una novità nel look della basilica di San Valentino: al termine dei festeggiamenti per il santo patrono avvenuti in questi giorni, è stata ufficialmente inaugurata una nuova vetrata artistica, realizzata dagli studenti della classe 4 indirizzo «Design dei metalli» del liceo artistico Metelli di Terni e dal maestro vetraio Pierluigi Penzo. «La vetrata, donata dal Lions club San Valentino di Terni, raffigura la consacrazione a vescovo di San Valentino per mano del vescovo San Feliciano, ed è collocata nella prima cappella di sinistra della basilica, dedicata a Santa Teresa di Lisieux» dicono dalla Diocesi. Si tratta dell’ottava vetrata realizzata per la basilica; la prima, sempre donata dai Lions, fu quella che si trova al centro della facciata, che risale al 1933. Gli studenti che si sono impegnati nella realizzazione, sotto la guida dei docenti Maria Laura Moroni, Angela Avenoso, Pasquale Verdone e Daniele Andreani, si sono avvalsi di una ricerca storica per ricostruire l’ambientazione storica e l’iconografia dei santi, mettendo a punto un progetto grafico poi sottoposto al vaglio della commissione di arte sacra. Il lavoro che è germogliato da queste radici raffigura un San Valentino immerso nei luoghi del ternano, del territorio in cui nacque e in cui oggi è celebrato, con l’inconfondibile sagoma della cascata delle Marmore che si staglia sullo sfondo. La benedizione della vetrata è stata impartita da monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi, Nocera e Gualdo e vescovo di Foligno, il 14 febbraio, alla presenza del vescovo Soddu, del sindaco Latini, della senatrice Valeria Alessandrini, ma anche di Maurizio Cecconelli, assessore alla Cultura, Giuseppe Fatati, presidente del Lions Club San Valentino, e Roberta Bambini, dirigente scolastica del liceo artistico.

APPROFONDIMENTI IL SANTO DELL'AMORE Terni festeggia il patrono San Valentino tra cerimonie religiose... UMBRIA San Valentino, la festa in Duomo ed il corteo IL SANTO DELL'AMORE San Valentino, la festa della promessa a Terni Le foto di... IL SANTO DELL'AMORE Terni, Cioccolentino apre gli eventi di San Valentino