Bocci: «Scaramucce nel Pd? Non le tollero più»

PERUGIA -«Sono stato eletto, ma la vittoria è di tutto il Partito Democratico.Un partito che ha messo in campo energie, impegno, dedizione degli iscritti, che hanno ben compreso che il 16 dicembre si giocava una partita decisiva per la storia di questo Partito. La grande partecipazione degli aderenti e dei cittadini ha ridato fiducia, ha stimolato una nuova presenza che adesso deve tradursi in un nuovo progetto politico, pronto a raccogliere le esigenze di quelle fasce sociali che la crisi ha impoverito e disorientato, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, all’ambiente. La fiducia che ho avuto sarà per me stimolo a ricostruire il senso di comunità sia all’interno del Partito che del territorio regionale in una prospettiva di partecipazione e valorizzazione di tutte quelle energie che hanno voglia di impegnarsi, di non rassegnarsi a subire anche in Umbria, terra di tradizioni democratiche, solidali e internazionali, ideologie radicali che dividono e impauriscono le persone, ma non offrono futuro e speranza».«Il Partito Democratico, nato per unire le grandi tradizioni politico-culturali del secondo dopoguerra, ha rappresentato una vera novità con l’ambizione di riannodare i fili dispersi delle grandi ideologie novecentesche. Solidarietà, economia sociale, difesa del lavoro, uguaglianza giuridica, pari opportunità, sono stati alcuni dei grandi temi che, innestati sulla tradizione, il partito ha cercato di rendere attuali in una società molto diversa. ».«Proporrò più di un vicesegretario, per favorire un lavoro collegiale del partito, investendo molto su una nuova classe dirigente che dovrà spendersi sin da subito in quel processo di ricambio generazionale che ritengo fondamentale per il futuro del Pd».«L’unità è stata la richiesta più forte che ci è arrivata dagli elettori delle primarie di domenica. Accetterò all’interno del partito solo proposte diverse per risolvere i problemi della regione e della gente. Il compito del partito sarà quello della mediazione, sempre però avendo presente che la nostra storia ci impone di privilegiare il mondo del lavoro, della scuola, dell’università mettendo i giovani e le fasce più colpite dalla crisi al primo posto. I personalismi, le carriere individuali non avranno spazio».«Non solo la strada, ma è stata anche la scelta giusta. Perugia merita un candidato di alto profilo, autorevole se vuole uscire dalla solitudine dell’ordinaria amministrazione e provare a coltivare di nuovo l’ambizione di essere dentro il circuito delle città più importanti d’Europa, recuperando la dimensione internazionale che ha perso. Se non si fa in fretta il rischio che corre Perugia è lo scivolamento verso un provincialismo con il fiato corto. Continuo a pensare che l’immagine più positiva e bella che si possa costruire di Perugia è quella di una città delle opportunità e delle relazioni. Opportunità di lavoro, di qualità della vita e di buoni servizi. Relazioni con le città capitali di paesi europei, più consone alla storia di questa città. Il presente rischia di archiviare questa storia e di non intercettarne il futuro. Per questo penso che la figura di Giubilei potrà rilanciare questa ambizione».«Il cardinal Bassetti, vescovo esemplare dell’era del pontificato di Papa Francesco, con il suo appello, ha certamente colto il malessere generale dell’associazionismo, dei laici, della chiesa italiana, per la deriva individualista, egoista e a tratti razzista dell’attuale politica del governo. Non escludo dunque che alcuni cattolici, che sono andati a votare alle primarie, abbiano colto l’occasione offerta dal Pd per esprimere il loro dissenso rispetto a questa deriva e incoraggiare questo partito a intraprendere in modo deciso la via dell’opposizione e dell’alternanza. Non credo invece che l’appello del Cardinale sia stato un incoraggiamento alla costruzione di un partito di cattolici. I tempi ormai non sono più adeguati e del resto credo che, stante l’attuale quadro politico, i cattolici italiani possano trovare il riferimento nel Partito Democratico, portatore da sempre di quei valori che il pontificato di Papa Francesco ha messo in modo prioritario nella propria agenda».«Certo ci sono stati errori da parte del Pd che a volte è apparso troppo legato e interessato al destino di corpi sociali già forti, troppo sbrigativo nel considerare superati diritti, soprattutto nel mondo del lavoro, frutto di decenni di conquiste, superficiale nell’analisi del fenomeno migratorio, sottovalutando, anche involontariamente, le paure sulle quali si sono costruite le fortune della destra. Ecco la fiducia che ventimila umbri hanno riposto nel Partito Democratico dovrà essere tradotta in una capacità di ascolto, di interpretazione delle necessità, di costruzione di un rinnovato progetto politico, attento a mettere in equilibrio sviluppo, crescita, lavoro e giustizia sociale».In Umbria siete stati molto più bravi per eleggere il segretario, rispetto al nazionale. Come vi posizionerete?«L’ambizione è che questa vittoria sia di esempio anche a livello nazionale. Quanto al congresso, credo che l’Umbria, non necessariamente compatta, saprà scegliere il candidato che meglio interpreterà questo percorso di rinnovamento e di nuovo rapporto con il territorio».