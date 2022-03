Autoarticolato perde il controllo sulla A1 nei pressi del casello di Orvieto. Illeso il conducente

Intorno alle 4 della mattina di mercoledì 23 marzo, sulla Autostrada del Sole, in direzione di Firenze, circa 9 chilometri prima del casello di Orvieto, si è verificato un incidente stradale autonomo che ha visto protagonista il conducente di un autoarticolato.

L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto, avrebbe perso il controllo del veicolo condotto finendo di traverso sulla carreggiata. L'incidente ha interessato entrambe le direzioni di marcia senza fortunatamente causare feriti.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Stradale di Orvieto che, dopo aver messo in sicurezza la circolazione stradale, ha coordinato le operazioni di soccorso e recupero del mezzo richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto e dei sanitari del 118 per verificare le condizioni del conducente rimasto comunque illeso.

Il traffico autostradale - sul posto anche personale della società Autostrade - ha subito dei rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia e, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di recupero del mezzo, anche periodi di chiusura totale creando qualche disagio agli automobilisti in transito.