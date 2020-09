Attigliano, elezioni comunali: Incoronato Leonardo Fazio. La lista Il Polo per Attigliano si conferma schieramento vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIGLIANO - Leonardo Fazio vince le comunali. Con circa duecento voti di scarto la lista civica Il Polo per Attigliano conferma la sua preminenza sul territorio e porta Fazio sullo scranno più alto. Dopo un ventennio da vice e un incarico da sindaco facente funzione in seguito all'elezione di Daniele Nicchi in consiglio regionale Fazio viene ufficialmente investito della carica di primo cittadino. Con 654 voti (59,29%) contro le 449 (40,71%) preferenze andate al candidato avversario Claudio Guerra, emerge un quadro piuttosto chiaro delle intenzioni degli attiglianesi che confermano la scelta degli attiglianesi di mantenersi su strade già note. Da assegnare gli incarichi anche se dallo spoglio emerge anche la carica di vice sindaco che va a Sara Nicchi, figlia del consigliere regionale. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli altri incarichi per i vari candidati in lista Nadia Caroli, Angelo Cimica, Massimo Dori, Roberto Faziani, Alessandro Feliziola, Elisa Maccaglia, Salvatore Scandale, Paolo Secondi, Morena Zara.