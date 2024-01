Attigliano, mensa scolastica: stop ai buoni pasto cartacei. Da gennaio il pagamento è telematico

ATTIGLIANO Stop ai buoni pasto cartacei per la mensa scolastica. Dal 9 gennaio è partito il nuovo sistema telematico per la prenotazione e il pagamento dei pasti degli studenti di elementari e medie.

Con la nuova procedura, le famiglie non dovranno più recarsi in comune per acquistare i blocchetti con i buoni da consegnare a scuola.

Da martedì, ogni mattina entro le 9, il personale Ata annoterà i nomi degli studenti che usufruiranno della mensa quel giorno e lot trasmetterà al gestore del servizio.

Successivamente, a consuntivo, in base al calcolo delle presenze dei bambini alla mensa, gli uffici comunali invieranno ai genitori il relativo bollettino Pagopa con i costi sostenuti nel mese precedente.

«L’invio – spiega il comune - avverrà tramite e-mail, così da poter eseguire il pagamento on line, in banca, presso un ufficio postale, in tabaccheria o in altri luoghi predisposti».

Non ci sarà possibilità di pagare in contanti recandosi in Comune. L’amministrazione precisa inoltre che tutte le famiglie in possesso dei vecchi buoni cartacei possono riconsegnarli. Il relativo importo verrà scalato in occasione dell’emissione della prima fattura o bolletta.

Nel frattempo il comune ha fatto partire anche una ricognizione riguardante l’utilizzo dei buoni pasto nel periodo ottobre–dicembre per verificare gli effettivi utilizzi.