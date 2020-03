Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Sale il numero dei positivi al Coronavirus e si attesta ad un +3. L'ha annunciato poco fa la sindaca Laura Pernazza attraverso un video messaggio. "Purtroppo - spiega- dai risultati dei tamponi effettuati ieri sui familiari del signor Luca (nome di fantasia ndr) sono risultate altre due positività. Vorrei comunque rassicurare tutta la cittadinanza, dicendo che al momento le persone colpite non presentano criticità particolari". L'uomo ultraottantenne, il primo ad essere colpito dal virus, si trova già da alcuni giorni ricoverato a Terni presso l'ospedale Santa Maria ma in buone condizioni, mentre i familiari sono attualmente in isolamento presso la propria abitazione. "Abbiamo attivato tutti i protocolli del caso -specifica la Pernazza- invito pertanto tutti a non farsi prendere dal panico e a rispettare le norme di sicurezza generali. I sanitari stanno effettuando tamponi anche su tutti gli altri membri del nucleo familiare che comunque sono già sottoposti a quarantena".