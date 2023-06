Amelia, Porchiano racconta Mattia Giurelli, l'amico di Gigi Proietti che regalò un bosco alla comunità

AMELIA Porchiano racconta Mattia Giurelli. L'appuntamento è per venerdì 30 giugno a parco Mattia dove si terrà la proiezione del documentario di Paolo Boccio, “La casetta di Mattia”.

Si inizia alle 18 con una tavola rotonda, a cui seguirà un momento conviviale a base di giro pizza, e poi, alle 21, la proiezione.

Originario di Porchiano del Monte, frazione del comune di Amelia, dove nacque nel 1897, a sedici anni Mattia Giurelli emigrò ad Arnold, in Pennsylvania per lavorare in una vetreria e, da qui, nel primo dopoguerra si spostò a Paterson, nel New Jersey.

Oltre che operaio e sindacalista, negli anni Venti e Trenta Giurelli fu anche antifascista, militò nella Anti-Fascist Alliance of North America, e fu membro della Mazzini Society durante la Seconda guerra mondiale.

Utilizzando i risparmi della sua attività di imprenditore negli Usa, Giurelli decise di acquistare un’ampia porzione di bosco donandolo al comune di Amelia con la clausola che restasse dedicato alla vita sociale dello storico borgo di Porchiano. Nel 1972 ci fu l'inaugurazione, durante la quale si esibì come cantante anche Gigi Proietti, suo amico.

L’iniziativa, organizzata da Cgil Terni, ProLoco Porchiano e Spi-Cgil Terni si aprirà alle ore 18.00 con una tavola rotonda, coordinata dalla giornalista Elisabetta Pevarello, alla quale interverranno Alessandro Vescarelli, presidente ProLoco Porchiano, Claudio Cipolla, segretario generale Cgil Terni, Maria Grazia Ruggerini, ricercatrice, Angelo Bitti, storico, e Lorenzo Mazzoli, segretario Spi Cgil nazionale.