Amelia, il sottosegretario alla sanità Pierpaolo Sileri visita il sito dove sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia.

Giovedì 30 Settembre 2021, 19:25

AMELIA «Stiamo ridisegnando il perimetro della rete ospedaliera nazionale- ha dichiarato il sottosegretario alla sanità Pierpaolo Sileri - un'operazione che veràà portata avanti di concerto con le regioni e con le esigenze della popolazione perchè quando si parla di territorio, il territorio non è un'area geografica, ma persone, strade che portano le persone in ospedale, età di quelle persone che magari abitano in paesini più o meno grandi che non sanno come raggiungere quegli ospedali. Il sindaco- ha continuato- è l'artefice di questo cambiamento sul territorio attraverso la propria capacità di ascolto e azione sociale». L'appuntamento è elettorale, all'interno della campagna di Amelia Domani - Pompeo Petrarca sindaco, su una questione che coinvolge l'intera Umbria meridionale, quella della sanità territoriale e del nuovo ospedale comprensoriale di Narni e Amelia. «Io spero che Petrarca sia eletto- ha chiuso Sileri- ma con onestà intellettuale dico che il mio ruolo sarà ascoltare chiunque sarà letto. Certo è più facile con chi ha affinità di vedute e di intenti, ma qualunque candidato ci fosse qui, io direi le stesse identiche cose perchè quello che mi sta a cuore è la popolazione. Il mio auspicio è tornare qui dopo le elezioni e contribuire a migliorare questo progetto».

Un progetto, quello del nuovo ospedale, nato circa quarant'anni fa che, sebbene sia giunto alla fase esecutiva, continua ad essere al centro di una polemica che vede contrapposta la giunta regionale targata Donatella Tesei (Lega) e il M5S e l'area di centrosinistra. Motivo principale del contendere il nodo economico su cui, nonostante la miriade di ipotesi di volta in volta messe sul piatto fra cui l'inserimento dell'ospedale nella lista di opere finanziabili con i fondi del PNRR, non si riesce a trovare la quadra.

A scontrarsi sui due fronti la Regione, che proprio oggi in un comunicato diramato dalla consigliera Eleonora Pace rivendica progressi significativi sul progetto in tempi record rispetto ai predecessori, e il M5S che taccia la giunta Tesei di non avere la volontà politica di portarlo a termine.

Nel mezzo i cittadini spaesati e preoccupati dalle condizioni in cui versano i due ospedali in attività, quello di Amelia e quello di Narni, e dell'ulteriori prolungamento dell'attesa prima di veder posata la prima pietra del nuovo.