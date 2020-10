Amelia, il Coronavirus entra alle scuole medie. Un'insegnante positiva e sei classi in isolamento.

AMELIA - Allarme Coronavirus alle scuole medie. Nel primo pomeriggio la sindaca Laura Pernazza ha comunicato che un'insegnante in servizio presso l'istituto A. Vera è risultata positiva al tampone. "In via precauzionale ed in applicazione delle attuali norme l'istituto - ha scritto la Pernazza- sta provvedendo all’isolamento di sei classi.

Le famiglie interessate riceveranno specifica comunicazione. Vi aggiorneremo sulla situazione". La notizia ha provocato agitazione fra i genitori che, non avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalla scuola, stanno cercando di capire quali classi siano effettivamente interessate dal provvedimento. Fra i ragazzini, oggi pomeriggio più di qualcuno si era già recato, ignaro, presso palestre, campi di calcio, piscine per praticare l'attività sportiva pomeridiana ed è stato riportato a casa in tutta fretta. Durante il periodo di isolamento le classi seguiranno le lezioni utilizzando la didattica a distanza. In assenza di sintomi, il rientro degli alunni è previsto il 28 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA