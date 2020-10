Narni Scalo, sospese le attività al centro salute. Due infermiere positive al Coronavirus.

NARNI - Il virus entra al centro salute di Narni Scalo. Questa volta a risultare positivi due componenti del personale infermieristico. Il centro è stato momentaneamente chiuso per permettere le operazioni di sanificazione dei locali.

"Vengo ora dal Centro Salute di Narni Scalo - ha scritto il sindaco Francesco De Rebotti in una nota diramata poco fa - dove, in presenza di due positività tra il personale infermieristico, si è deciso di sospendere le attività dal pomeriggio per attivare la sanificazione totale dei locali. Nel frattempo è partita l'indagine epidemiologica ed il personale è stato sottoposto a tamponatura". Non accenna a rallentare l'espansione del contagio fra gli operatori sanitari attivi nel Comune. Qualche giorno fa un focolaio era scoppiato all'ospedale di Narni che aveva messo in grande difficoltà tutto il presidio. Ad oggi il bilancio dei contagi in tutto il territorio comunale è arrivato a 71 unità.

Ultimo aggiornamento: 15:12

