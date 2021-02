AMELIA - Un clima da zona rossa. Dopo le recenti misure eccezionali anti-Covid varate dalla sindaca Laura Pernazza, si sono intensificati i controlli anche da parte delle Forze dell'Ordine che nel corso degli ultimi giorni sono state costrette a sanzionare diversi cittadini e attività commerciali. In particolare, un locale del centro che ha continuato a servire i clienti dopo le 18 e quattro avventori che hanno consumato cibi e bevande all'interno. Un recidiva, già sanzionata, per lo stesso esercizio commerciale, nel novembre scorso. Non solo. Nel corso di un normale controllo nel centro cittadino, la squadra volante ha sanzionato con una multa da 400 euro, quattro uomini risultati residenti a Spoleto che avevano trascorso la notte in un albergo della città.

Secondo l'ordinanza sindacale emanata sabato 30 gennaio, contenente misure ulteriormente restrittive previste per i comuni che nelle ultime settimane hanno superato la soglia di 200 relativo al tasso di incidenza dei contagi su 100.000 abitanti, è fatto divieto di sostare in alcune aree della città, in particolare la zona della passeggiata e il piazzale antistante alle poste, sono state vietate le celebrazioni religiose e civili fatta eccezione per i funerali, vietato il consumo di bevande e cibi all'aperto se non mantenendo la distanza di almeno due metri da altre persone. Da oggi, fino al 15 febbraio prossimo, chiuse anche le scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado e screening a tappeto, su base volontaria, su tutta la popolazione degli studenti.

