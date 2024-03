Amelia, il circuito museale apre le porte: incontri letterari, giochi, musica. Per Pasqua aperture straordinarie

AMELIA Aria di primavera. Al museo fioriscono incontri letterari, giochi, approfondimenti e incontri in musica con i ragazzi.



Il circuito museale di Amelia, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Amelia e le associazioni del territorio, per il mese di marzo mette in programma diverse iniziative.



Programma:

Venerdì 8 marzo, al museo archeologico, alle 16 avrà luogo la visita guidata “8 marzo 1524. Alessandro Geraldini”. Pinacoteca museo archeologico e cappella Geraldini in San Francesco a cura di Sistema Museo.



Sabato 9 marzo, al museo archeologico, alle 15 visita guidata sull’origine del vino e a seguire degustazione presso Palazzo Petrignani “Verticale Cervaro della Sala” a cura di A.I.S. in collaborazione con Sistema Museo.



Domenica 10 marzo presso il chiostro di San Francesco dalle ore 10 mostra mercato. Alle 15 caccia alle uova per bambini, a cura degli artigiani amerini in collaborazione con Sistema Museo.



Sabato 16 marzo, alla pinacoteca del museo archeologico, alle ore 16,30 si terrà il pomeriggio letterario con Mauro Valentini “Mirella Gregori: Cronaca di una Scomparsa”. A cura del Lions Club Narni.



Sabato 23 marzo, presso Palazzo Petrignani, alle ore 17.30 si terrà la rassegna #GiovanIncontri in musica con Thomas Di Erasmo fagotto, Letizia Moretti e Fabio Afrune pianoforte. A cura del Complesso Bandistico Amelia-Fornole-Otricoli.



Domenica 24 marzo, a Palazzo Petrignani, alle 17, tavola rotonda sul tema “Ritmi e Riti” a cura dell’associazione Simmetria Institute Library Museum Fondazione Lanzi.



Venerdì 29 marzo, a Palazzo Petrignani, alle 16, visita guidata “Nobiltà amerina - i Petrignani, i Boccarini, i Cansacchi e le loro residenze". A cura di Sistema Museo.



Aperture straordinarie di Pasqua:

Museo Archeologico

Giovedì 28/03 ore 15:30 – 17:30

Venerdì 29/03 ore 10-13/15:30–17:30

Sabato 30/03 ore 10-13/15:30–17:30

Domenica 1/04 ore 10-13/15:30-18:00



Cisterna Romana

Giovedì 16 – 18

dal venerdì al lunedì

11 – 13 | 16 – 18



Palazzo Petrignani

Giovedì visita guidata ore 15

dal venerdì al lunedì

Visita guidata ore 10 e ore 15



Per tutti i dettagli degli eventi consultare i siti:

www.turismoamelia.it e www.ameliamusei.it



Per informazioni: amelia@sistemamuseo.it / 0744 978120