Amelia, il trekking urbano si fa in tre. A piedi nella storia della città

AMELIA Acqua, chiese e nobiltà. Il trekking urbano si fa in tre. Diversi percorsi, tutti a cura di Sistema Museo, per raccontare i periodi storici della città. Un viaggio nel tempo, all'insegna del turismo slow e di qualità. Si parte oggi alle 11 dal museo archeologico Edilberto Rosa con "Tra sorgenti d'acqua, pozzi e cisterne nel centro storico di Amelia". «Amelia - spiegano gli organizzatori - è una città che da sempre ha cercato di sfruttare al meglio le sorgenti d’acqua presenti nel centro storico, con la costruzione di piccole e grandi cisterne pubbliche e private e pozzi d’approvvigionamento». Il tour esplorerà le cisterne romane e le sorgenti presenti nell'area di via della Repubblica fino ad arrivare a quelle più a nord, nella zona di piazza Matteotti. Lungo il percorso, fra i vicoli e panorami, sarà possibile ammirare il contesto idrogeologico nel quale la città è inserita. Si prosegue domani, sempre alle 11, sempre a partire dal museo archeologico, con "Amelia cristiana". «Nel Rinascimento - continuano - oltre alla cattedrale, dentro e fuori dalle mura ciclopiche Amelia contava 15 parrocchie, 5 conventi maschili, 8 monasteri femminili. Per raccontare la ricchezza dei beni ecclesiastici presenti in città, durante il trekking urbano, ci soffermeremo in alcuni luoghi cardine della cristianità amerina. A partire dallo stesso museo, già convento francescano, proseguendo con la chiesa di Santa Maria in Posterola, non sempre visitabile, e la chiesa di Santa Caterina, riaperta recentemente per i riti liturgici, fino ad arrivare sulla sommità del colle dove è presente l’imponente cattedrale dedicata a Santa Fermina e Sant’Olimpiade». Ultima tappa è quella in programma per venerdì 29 dicembre quando alle 10,30 prenderà il via il percorso "Nobiltà amerina". «I nobili e i membri delle casate amerine - chiudono - sono noti in tutto il mondo per le loro azioni diplomatiche e per i ruoli e incarichi ricevuti dai papi durante la storia, dal Medioevo a età moderna. La ricchezza e la raffinatezza di questi personaggi si ritrova nelle loro abitazioni, come testimoniano i ricchi portali e le facciate di palazzi signorili che dentro nascondono scrigni di bellezza. Il tour partirà dalla visita di palazzo Venturelli, per poi salire fino a piazza Marconi. Qui entreremo a palazzo Petrignani e proseguendo, visiteremo in esclusiva palazzo Cansacchi (già Boccarini-Mareri) ed entreremo nell’appartamento oggi della famiglia Ciatti».

