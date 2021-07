Amelia, l'arena estiva di OltreilVisibile festeggia i suoi primi dieci anni con "Storie di pazzia, bellezza e redenzione".

Venerdì 2 Luglio 2021, 16:10

AMELIA Torna il cinema sotto le stelle. Dopo la chiusura forzata a causa della pandemia e una ripresa in sordina per rispettare i limiti di capienza dettati dalle norme anti covid, finalmente gli eventi di Oltre il Visibile si riappropriano del loro spazio e festeggiano degnamente i dieci anni di "arena estiva". Oggi, domani e domenica, al chiostro San Francesco è l'ora di "Storie di pazzia, bellezza e redenzione".

Programma

Venerdì 2 luglio – ore 21.30

Thunder Road

Regia di Jim Cummings (II) - USA, 2018, 92’ - v.o.sott.it.

Durante il funerale di sua madre, ex-ballerina, l’agente di polizia Jim improvvisa un ridicolo balletto durante l’elogio funebre, sulle note di ‘Thunder Road’, celebre pezzo di Bruce Springsteen, nonché canzone preferita dalla madre defunta. Oltre al lutto e a questa sua stramba performance che farà il giro della comunità, Jim deve riuscire a gestire i problemi sul lavoro e soprattutto la difficoltà nel vedere sua figlia soltanto per pochi giorni a settimana. Quando sua moglie, da cui già è separato, gli chiede il divorzio, la vita di Jim precipita definitivamente nel baratro.

“Un dramedy sregolato che possiamo solo amare. Pazzamente”. MyMovies

“La grazia e la musicalità in questa sorprendente opera prima che, se non ci riconcilia con il mondo, ottiene un risultato ancora più importante: ci riconcilia con noi stessi”.

+++++++++++

Sabato 3 luglio – ore 21.30

Now - Regia di Jim Rakete - Documentario – Germania, 2020, 73’ - v.o.sott.it.

"Se fallite, non vi perdoneremo!"

Un progetto che attraverso la voce dei suoi giovani protagonisti tenta di spiegare come ci si sente ad essere un attivista rivelando quale sia e quanto sia grande e importante la posta in gioco per loro e per tutti.

Il regista intervista anche alcuni celebri paladini dell’ambiente, come il premio Nobel Muhammad Yunus, la leggenda del punk rock Patti Smith e il regista Wim Wenders.

++++++++++++

Domenica 4 luglio – ore 21.30

Palm Springs - vivi come se non ci fosse un domani - Regia di Max Barbakow - USA 2020, 90’, v.o.sott. it.

Nyles e Sarah si incontrano per la prima volta a Palm Springs al matrimonio della sorella di lei. Sarah è la damigella d’onore e la pecora nera della famiglia. Essendo palesemente ubriaca, Nyles decide di salvarla da una figuraccia, improvvisando al posto suo il discorso del brindisi. I due legano sin da subito e sembra esserci una certa attrazione tra loro, fin quando un misterioso incidente che vede coinvolto Nyles, cambierà per sempre il corso delle loro esistenze.

Grande successo di critica e di pubblico al Sundance Film Festival 2020. Candidato agli Oscar e ai Golden Globe 2021.

++++++++++++++

È gradita la prenotazione. WhatsApp: 329.1244550 - E-mail: info@oltreilvisibile.it