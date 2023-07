Sabato 15 Luglio 2023, 00:45

Dovrebbe essere la Ternana del futuro, ma intanto riparte dal passato. Da quello più recente con il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, fino addirittura a quello più datato con Stefano Capozucca in procinto di ritrovarsi di nuovo nella società rossoverde. Sono i due ultimi colpi di scena di questa pazza estate. Ultimi, ma solo per il momento, visto che altre sorprese da qui al closing non si possono per nulla escludere. Intanto, Lucarelli. Il suo ritorno è stato annunciato ieri pomeriggio. Lui era comunque sotto contratto e sarebbe stato anche non difficilissimo ipotizzare una scelta così, ma secondo i ben informati questa decisione, presa ieri in un baleno dal futuro presidente e patron Nicola Guida, sarebbe stata avallata proprio da Capozucca. Probabilmente, partendo dal presupposto che, essendo ancora sotto contratto e con la prospettiva di uno stipendio anche notevole da dover versare in teoria fino al 30 giugno 2025, si sia parlato della possibilità di riaffidare a lui la prima squadra, senza andare a cercare (e a pagare) altri allenatori. E così, nonostante un accordo di massima raggiunto con Fabrizio Castori che aveva avuto contatti con il direttore sportivo Luca Leone e stava solo aspettando il closing per accettare la panchina, ecco invece la decisione di rimettere in sella Lucarelli, con il possibile placet di Capozucca. Il livornese era stato esonerato da Stefano Bandecchi il 21 giugno per il ritorno di Aurelio Andreazzoli. Sembrava che dovesse risolvere il suo contratto e valutare richieste avute da altre società. Invece, poi è cambiato tutto. Adreazzoli si è dimesso e Lucarelli non lo ha fatto più. I propositi di risoluzione del contratto si sono infatti dissolti in questi giorni, anche perché Lucarelli non ha avuto più altre opportunità e altre panchine da valutare. Dunque, eccolo di nuovo pronto a cominciare la stagione come mister delle Fere. Stavolta, però, ci sarà da vedere con quale staff. I suoi collaboratori, esonerati con lui, dovrebbero tornare. Mancheranno sicuramente in tre, visto che il preparatore atletico Alberto Bartali e il collaboratore Federico Rognini si sono già accasati alla Reggiana con Alessandro Nesta e che il mental coach Eugenio Vassalle è stato ingaggiato dall'Udinese. Tornando a Capozucca, direttore sportivo della Ternana nei primi anni Duemila ai tempi della squadra allenata da Mario Beretta, dopo quasi vent'anni si ipotizza un suo ritorno in rossoverde. Ne parlava ieri mattina già TernanaTime. Inizi su contatti tra le parti, ce ne sono. Si attendono eventuali conferme. Ci sarebbe stato un incontro, tra lui e Guida. Da vedere, eventualmente, quale incarico potrebbe avere. Non verrebbe necessariamente per rimpiazzare Luca Leone, ma anche affiancarlo con un altro ruolo, magari da direttore generale. Ruolo per il quale si fa anche il nome di Ernesto Salvini. Coincidenza vuole che tanto Capozucca quanto Salvini erano stati di recente accostati alla Triestina, ai tempi in cui la società era ancora di Daniele Giacomini. E proprio di Giacomini, ora, si parla come possibile interlocutore di Guida per un suo teorico coinvolgimento nella compagine societaria. Solo coincidenze? Vedremo.