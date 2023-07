Clamoroso alla Ternana, Lucarelli torna sulla panchina

La Ternana richiama Cristiano Lucarelli. Clamorosa decisione, con le prime voci che hanno cominciato a girare nella mattinata. Il tecnico di Livorno è di nuovo in sella. Nel pomeriggio del 14 luglio è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte dei canali della Ternana calcio. Lucarelli, che dopo la fine del campionato 2022-2023 sembrava destinato a interrompere per sempre la sua avventura rossoverde nonostante altri due anni di contratto, si ritrova invece ad essere ancora l'allenatore delle Fere. E' l'ennesimo colpo di scena di questa surreale estate rososverde, dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli richiamato da Stefano Bandecchi prima della cessione della società dopo aver esonerato proprio Lucarelli e poi dopo un accordo di massima raggiunto dalla futura nuova dirigenza con Fabrizio Castori. Il laconico comunicato di via della Bardesca dice che la decisione di Nicola Guida, futuro patron e presidente, è stata quella di affidata la squadra di nuovo a Lucarelli e al suo staff tecnico. In realtà, alcuni elementi di questo non sono più con la Ternana. A partire dal preparatore atletico Alberto Bartali che è andato alla Reggiana insieme a Federico Rognini e a proseguire con il mental coach Eugenio Vassalle assunto dall'Udinese. Dunque sono già tre collaboratori in meno. Da vedere se verranno rimpiazzati e con chi. E' caccia, intanto, a un nuovo preparatore atletico. Lucarelli, dunque, sarà alla guida della Ternana quando comincerà il ritiro di Cascia.