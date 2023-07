Giovedì 13 Luglio 2023, 00:35

Massimo Ferrero e la Ternana, adesso, si allontanano. Due soli giorni dopo il primo arrivo a Terni e nella sede della società, sembra improvvisamente tramontare la possibilità che l'ex patron della Sampdoria possa entrare nella società rossoverde. Allo stesso momento, potrebbe tornare in auge l'interlocuzione con il gruppo di Simone Giacomini, che ha da poco ceduto la Triestina calcio. Nel silenzio di una vecchia dirigenza pronta a cedere e di un nuovo proprietario che non parla prima del closing, si diffondono le voci di un possibile allontanamento tra il produttore cinematografico romano e Nicola Guida. Quest'ultimo, dunque, potrebbe arrivare a questo closing senza più Ferrero dietro le quinte. La Ternana è ancora in alto mare sul piano societario, i calciatori nuovi non arrivano, i big se ne vanno; però si susseguono colpi di scena volti non certo a tranquillizzare l'ambiente ma ad accrescere dubbi e ansie di attesa dei tifosi. Cosa può essere successo, con Ferrero? Stando alle ultime novità, dovremmo non vederlo più da qui al passaggio di proprietà. E nemmeno a passaggio avvenuto, in cariche societarie o in ruoli. In realtà, di una sua presidenza, o vicepresidenza, non si è parlato mai. Anzi, lui stesso, il giorno che è venuto a Terni, nelle poche dichiarazioni rilasciate ha citato Guida definendolo «il presidente», aggiungendo che lui e lo stesso Guida stavano «lavorando duramente, per arrivare al closing». Ma a quanto pare, Ferrero, «operaio del calcio» come si definisce lui, è chiamato ora a posare attrezzi e ferri del mestiere e ad uscire dalla "fabbrica". Il closing, dunque, dovrebbe avvenire tra Guida e Unicusano senza più la presenza di Ferrero. Che, a questo punto, non sarebbe nemmeno un consulente esterno. Guida, nel frattempo, sembra ancora impegnato a cercare altri capitali, tra possibili futuri soci e sponsor. Si riaffaccia Simone Giacomini, a capo del gruppo che fino a poche settimane fa deteneva la Triestina. Ora che la società giuliana è stata ceduta, l'imprenditore titolare di agenzie che operano nel mondo dei media e degli influencer, ora potrebbe tornare a parlare con Guida, dopo un primo contatto poi decaduto circa un mese fa. L'ennesimo colpo di scena in questa travagliata estate sportiva ternana, con l'allontanamento di Ferrero cominciato a rimbalzare negli ambienti della tifoseria. Proprio da quegli ambienti, tra l'altro, era emerso un malcontento nei verso la sua presenza dietro alla Ternana. Tanto che lunedì, a Terni, si è preso pure la contestazione da qualche tifoso che passava vicino alla sede della Ternana e lo ha riconosciuto. Sullo sfondo, un closing che non sembra al momento cosa semplice da raggiungere. Evidentemente, tra le parti c'è ancora più qualcosa da definire. In ogni modo, tutto potrebbe concludersi entro il 20 luglio. Ma intanto, il tempo passa. Più tardi si protrae questo closing, più tardi si riesce a partire con la nuova stagione. Col passare dei giorni, tra l'altro, si allontana pure l'inizio del ritiro di Cascia. La data del 16, ufficiosa ma non ufficiale, è comunque destinata a slittare di almeno di tre o quattro giorni.