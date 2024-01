Mercoledì 31 Gennaio 2024, 07:56

La Ternana ha trovato il difensore che coprirà la casella lasciata vuota da Valerio Mantovani. E' Christian Dalle Mura. Arriva in prestito fino a fine stagione dalla Fiorentina. Il quarto giocatore viola spedito a Terni a titolo temporaneo. La Ternana lo ha affrontato lo scorso anno, quando giocava nella Spal. Difensore tecnicamente bravo e anche veloce. L'elemento rapido del quale Roberto Breda aveva bisogno, una volta ceduti Mantovani e Salim Diakite. L'accordo c'è. Per un difensore centrale praticamente ai dettagli, c'è anche un esterno di fascia sinistra che si avvicina. La Ternana è infatti pronta a piazzare l'affondo per avere dalla Cremonese Yuri Rocchetti. Già in estate era nel mirino del direttore sportivo Stefano Capozucca, essendo stato uno dei profili valutati da vicino quando sembrava che Niccolò Corrado dovesse andare via. Poi, però, il calciatore, allora della Triestina, se lo aggiudicò la Cremonese. Ora la società grigiorossa sembra disposta a mandarlo a giocare in prestito fino a fine stagione e la Ternana è pronta ad accoglierlo. Due difensori, altri due prestiti e anche altri due giovani da inserire nella lista illimitata dei giocatori under. Queste due piste, venute fori in un pomeriggio e a due giorni dal gong del calciomercato invernale, sembrano allontanare quelle a lungo battute di Giovanni Bonfanti e di Tommaso Corazza. Sul primo si è portata anche la Sampdoria, mentre l'uscita del secondo dal Bologna resta subordinata all'arrivo in Emilia di un nuovo difensore, non ancora individuato dopo un paio di possibilità sfumate. Con il Bologna, però, la Ternana ha parlato anche di un altro calciatore, il centrocampista magrebino classe 2001 Ousama El Azzouzi. Proprio per il centrocampo, i nomi in ballo restano pure Luca Belardinelli dell'Empoli e Riccardo Pagano della Roma. Due giorni, ancora, per tentare di chiudere qualcuna di queste operazioni. Tutte in prestito, naturalmente. Tutte tranne, probabilmente, il portiere Denis Franchi, in arrivo a titolo definitivo dal Burnley (Inghilterra) per rimpiazzare il partente Gabriel Brazão. Sul binario di partenza anche Ottavio Gabriele Garau, con il passaggio alla Juve Stabia già definito, per un prestito. Sia Brazão che Garau si accingono a salutare la Ternana dopo una parentesi nella quale non hanno collezionato sul rettangolo verde nemmeno un minuto di gioco. Infine, uno sguardo alla squadra, al lavoro per preparare la partita di sabato con il Como. Doppia seduta di allenamento il martedì. Lavoro differenziato per Iulius Marginean, Ange N'Guessan e Federico Viviani; non in gruppo nemmeno Jan Zubererk. Mano pesante dal giudice sportivo che ha squalificato per due turni Andrea Favilli.