Avanti, c'è posto. Non in squadra, ma sul "trenino" per andare via. Altro inizio settimana e altra partenza. La settimana scorsa era Salim Diakite a lasciare la maglia rossoverde per andare definitivamente al Palermo, ora è stata la volta di Valerio Mantovani. Alla fine, l'affare con l'Ascoli si è concluso. Il difensore se ne va in bianconero. Raggiunge Fabrizio Castori, allenatore della squadra marchigiana e che già lo aveva avuto come suo calciatore alla Salernitana. Ma va, allo stesso tempo, a rinforzare una delle dirette concorrenti alla salvezza, tra l'altro reduce da due risultati positivi. La Ternana si libera di un altro elemento di proprietà e di un altro ingaggio. Sono soldi che restano nelle casse della società, ma con la difesa privata in pochi giorni dei due interpreti più rapidi e con la necessaria ricerca di altri calciatori in quel ruolo, da trattare prevalentemente per prestiti. Come in prestito dovrebbe arrivare pure un nuovo centrocampista. Potrebbe essere il classe 2001 Luca Belardinelli dell'Empoli, il 2004 della Roma Riccardo Pagano, oppure un nome a sorpresa. Di positivo, c'è che si rinforzerebbe così il centrocampo e si colmerebbe una carenza avvertita anche a Venezia. Il parco giocatori di proprietà, però, scende ancora di numero. Anche perché se ne va pure Ottavio Gabriele Garau, alla Juve Stabia. E da qui alla fine del mercato, prevista per il primo febbraio, chissà che non cali ancora. La scatola rossoverde pesa sempre di meno. Anche Mantovani se ne è andato titolo definitivo. Ad Ascoli lo aspettano per le visite mediche e la firma in sede sul nuovo contratto. Di contro, però, si affaccia pure qualche possibile nuova patrimonializzazione. Dopo quella del difensore Gabriel Boloca, una seconda operazione di acquisto definitivo potrebbe interessare il giovane portiere Denis Franchi, classe 2001, friulano. Arriverebbe dall'Inghilterra, dal Burnley. Questo arrivo non solo andrebbe almeno a far risalire (anche se di poco) il numero di giocatori di proprietà, ma compenserebbe l'uscita di Gabriel Brazão. Il portiere brasiliano, mai utilizzato, è pronto infatti a salutare tutti e a tornare all'Inter con la risoluzione anticipata del prestito, per essere a sua volta ceduto in Brasile, con il Santos pronto a prenderlo. Ultime ore decisive anche per i nomi di difensori ancora in voga da giorni ma dei quali si è ancora in attesa. Partendo da Giovanni Bonfanti dell'Atalanta e proseguendo con Tommaso Corazza del Bologna per il quale si aspetta ancora l'acquisto di un difensore da parte della società felsinea. Prestiti, naturalmente. Tutti e due. Fino al 30 giugno. Come se la dirigenza avesse individuato una politica di azione per ora fino a non oltre quella data. Cosa avverrà dopo, lo si capirà in seguito. A partire dalla categoria di appartenenza della prossima stagione. Per ora, il primo luglio 2024 sembra avvolto nella nebbia. Come quella di Venezia, col altri inattesi rimpalli beffa da evitare.