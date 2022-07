Terni. Al via i lavori in via Turati, attenzione alle modifiche della viabilità anche per Corso del Popolo e via Lungonera Savoia

TERNI Cambio look per via Turati, che sarà in questi giorni d’estate protagonista di un intervento di rifacimento della pavimentazione; di conseguenza, alcune modifiche interesseranno la viabilità della zona interessata. I lavori inizieranno il primo di agosto: il cantiere previsto si estenderà per il tratto di strada che va tra via Lungonera Savoia e via Di Vittorio. La viabilità sarà compromessa anche nella zona di Corso del Popolo, oltre che nelle vie nominate: dal Comune comunicano l’istituzione del senso unico in tutto il tratto con direzione consentita da via Di Vittorio a Lungonera Savoia; per i veicoli provenienti da corso del Popolo è stato istituito l’obbligo di svolta a destra su via Lungonera Savoia direzione XX Settembre; per i veicoli provenienti da Lungonera Savoia l’obbligo di svolta a destra in direzione corso del Popolo, anche se viene conservata la possibilità di svolta su via Alberto Mario. Infine, è prevista la disattivazione dell'impianto semaforico per l’intera durata del cantiere. Attenzione anche alle soste: il divieto, con rimozione forzata, riguarda tutta la zona. I lavori sono stati previsti a causa dell’intenso traffico che interessa generalmente l’area in questione; la pavimentazione esistente sarà sostituita da una colata di asfalto nuovo, mentre in alcuni tratti sono previsti anche interventi di recupero per i sottofondi della strada.

APPROFONDIMENTI LIBRI Umbria, olio e cibo: il libro «Conversazioni...