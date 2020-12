Ast, raggiunto l'accordo ponte con i sindacati

In tarda serata è stato raggiunto l’accordo ponte tra i sindacati e Ast, che traghetterà l'azienda verso la vendita. Viene confermata la produzione di almeno un milione di tonnellate. Gli organici saranno confermati ai livelli attuali fino al 30 settembre del prossimo anno. E’ previsto il reclutamento di almeno diciassette lavoratori somministrati usciti nel mese di giugno di quest’anno. Sono previsti anche venti milioni di euro di investimenti dei quali sette milioni per il completamento del progetto scorie. Altri progetti saranno discussi e perfezionati nelle sedi opportune con le Rsu.

«Un impegno particolare si riscontra su salute, ambiente, sicurezza, rafforzando e valorizzando il protocollo firmato dalle organizzazioni sindacali e dall’azienda in sede prefettizia», scrivono i sindacati. L’eventuale uscite di trentuno impiegati saranno volontarie e incentivate, con la procedura da aprire dopo lo sblocco dei licenziamenti evitando le fattispecie previste dalla legge anti covid.

Saranno stabilizzati operai somministrati in eguale misura alle uscite.

