Terni, i dipendenti Ast regalano il premio di Natale al Banco Alimentare: comprati prodotti per 4500 famiglie

TERNI Sono 4500 le persone bisognose che i dipendenti di Acciai Speciali Terni, con un gesto di generosità solidale, aiuteranno con generi alimentari di prima necessità. L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo numeroso di colleghi che hanno deciso di devolvere parte del premio thyssenkrupp, ricevuto per il miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, all'Associazione Banco Alimentare dell'Umbria Onlus. Dopo aver contribuito alla realizzazione del Cinema in Pediatria e aver acquistato un ecografo portatile per l’ospedale di Terni a fine marzo, nel pieno della pandemia, i dipendenti di Acciai Speciali Terni hanno scelto quest’anno di devolvere parte del premio thyssenkrupp al Banco Alimentare dell’Umbria che promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative che svolgono un’attività assistenziale verso le persone più indigenti sul territorio. Grazie alla donazione di alimenti da parte dei dipendenti di AST, l’Associazione Banco Alimentare dell’Umbria consegnerà i prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, zucchero e biscotti alle Associazioni/Enti/Comuni convenzionate che aiutano e assistono oltre 4.500 persone bisognose del territorio di Terni, Narni e Amelia.

Ultimo aggiornamento: 08:53

