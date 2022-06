A Polino i suoni dell'appennino umbro

TERNI Domani, domenica cinque giugno, appuntamento, alle 18, in piazza Marconi a Polino con ‘I Suoni dell’Appennino Umbro: Un viaggio al centro della Terra’.

L’iniziativa, promossa da Riccardo Marini - manager del collettivo EMusic, prevede la produzione e la messa in scena di una colonna sonora naturale site-specific contenente i suoni ricavati da quattro siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale della Valnerina ternana: Cava dell’Oro e Faggeta secolare a Polino; Miniera di Buonacquisto e Madonna dello Scoglio ad Arrone.

Il progetto verrà presentato domenica 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Dalla Scienza alla Musica: al termine del convegno, che si terrà sempre a Polino, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare in anteprima assoluta i suoni della Terra in concerto. Sul palco il musicista Responsabile Artistico di EMusic Stefano Pontani alla chitarra insieme al celebre sassofonista Marco Guidolotti che offriranno ai presenti un suggestivo spettacolo tra arte, storia e natura.

Il progetto, patrocinato dal Parco Fluviale del Nera, è stato realizzato in collaborazione con i Comuni di Polino e di Arrone, con la Fondazione Italia Sostenibile di Roma e con il contributo della Regione Umbria a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 3.2.1 ‘’Bando sostegno progetti imprese culturali e creative’.

L’ingresso al concerto è gratuito.