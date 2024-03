Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 2 e domenica 3 marzo): da Mr Rain a Eleonora Giorgi e poi Nina Senicar e Michelle Hunziker

Nuovo appuntamento oquesto weekend, sabato 2 marzo e domenica 3, con Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, da Michelle Hunziker a Eleonora Giorgi, da Mr Rain a Carolyn Smith, vediamo le anticipazioni sugli ospiti del fine settimana.

Verissimo gli ospiti di oggi

Si comincia oggi con Caracas, il film di Marco D'Amore in sala in questo periodo. Poi, spazio a Mr Rain che racconta il suo periodo dopo la sua partecipazione a Sanremo. In studio anche Eleonora Giorgi, alle prese con problemi di salute e combatte una malattia. Torna poi Nina Senicar, da qualche anno lontana dalla televisione italiana.

Le anticiazioni di domani

Domani, domenica 3 marzo, Silvia Toffanin avrà nel suo salotto Michelle Hunziker che dal 6 marzo sarà protagonista in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends. Poi tocca ai Ricchi e Poveri dopo il ritorno al Festival Di sanremo. Quindi, ospite Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle che da tempo combatte contro il cancro. E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Chiusura nel segno della musica con i Cugini di Campagna.