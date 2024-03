Chiara Ferragni ospite a Che Tempo che Fa: orario, dove vedere l'intervista in tv e le domande (inviate dal Codacons a Fazio)

Dallo scandalo pandoro alla separazione da Fedez: non è proprio un bel momento per Chiara Ferragni, che ormai sembra "rifugiarsi" in oroscopi e cornetti rossi portafortuna.

Chiara Ferragni, tapiro d'oro da "Striscia la notizia": «Non ho abbandonato Fedez, è un periodo molto doloroso»

L'influencer che intanto è tornata sui social, senza però sbloccare ancora i commenti degli utenti, domani, domenica 3 marzo, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Scopriamo dunque dove vedere l'intervista in diretta, a che ora andrà in onda e di cosa tratterà.