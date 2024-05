Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le figlie a Verissimo, Silvia Toffanin mostra una foto delle bimbe: la coreografa le confonde. «Erano identiche»

Veronica Peparini e Andreas Muller tornano a Verissimo dopo la nascita delle loro gemelline. «Ancora non ci credo. Ed ecco qui, sono mamma di 4 figli pensavo fosse più faticoso e invece me la cavo»,dice la coreografa, mamma già di, Daniele e Olivia, rispettivamente 16 e 11 anni, nati dal matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli. E aggiunge «Lui è un mammo, è perfetto» riferendosi al compagno. L'intervista inizia e Silvia Toffanin mostra una foto delle bimbe appena nate e Veronica non le riconosce: «Mi sbagliavo sempre, ora si riconoscono ma appena nate erano identiche». Anche Andreas ci ride su e spiega che lui avendo dovuto dar il nome alle piccole ha dovuto capire subito chi fosse Ginevra e Penelope: «Mi sono dovuto concentrare molto per distinguerle ma non potevo sbagliare». Sono felici e sereni i neo genitori.

Veronica Peparini ha partorito: nate le sue gemelle. L'annuncio con Andreas Muller: «Penelope e Ginevra sono finalmente qui»

Veronica e Andreas presentano le figlie a Verissimo

Ginevra e Penelope sono ora la gioia dei denitori. «Loro mi portano a rinascere e a dare valori diversi alla vita» dice papà Andreas. E il messaggio della Peparini è rivolto alle donne che hanno problemi a rimanere incinte: «Non dovete arrendervi». La gravidanza di Veronica è stata annunciata in televisione a Verissimo, a sorpresa, soprattutto per l’età e per la naturalezza con cui ha rivelato la dolce attesa. «Sono incinta di due gemelle a 52 anni, questo è un dono! Abbiamo chiesto un piccolo aiutino vista l’età, ma fortunatamente sono arrivate subito.

Veronica Peparini il racconto della gravidanza gemellare a Verissimo: «Ora le bambine stanno bene». Andreas Muller: «Io ero molto preoccupato»

La commozione dei figli di Veronica

In studio entrano tutti i figli di Veronica, le due gemelline avute da Andreas e Olivia e Daniele avuti da Prolli che leggono una lettera tra le lacrime. «Quando ci avete dato la notizia che avremo avuto delle sorelle ci siamo commossi, ora non possiamo fare a meno di loro e Andreas per noi sei speciale»