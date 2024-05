Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni di stasera: nominati, sondaggi e punizioni. Valentina Vezzali rischia grosso, Matilde Brandi infrange il regolamento

Isola dei Famosi 2024, cambia tutto. Da questa settimana infatti il reality condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda la domenica. Quindi stasera in tv, 19 maggio, assisteremo a una nuova puntata alle 21.40 su canale 5. Ora se il cambio di produzione sia dovuto agli ascolti deludenti o alle esigenze di mediaset di inserire nuovi programmi non lo sappiamo, ma quello che è certo è che questa edizione del reality non convince.

Amici la Finale, top e flop di ieri: l'«autosabotaggio» di Petit (5), la coppa “scomparsa” (6), il “Melodrama” di Angelina Mango (9)

Non è servito a nulla dividere i naufraghi in due team e neanche far arrivare nuovi naufraghi. Non c'è niente da fare, L'Isola dei Famosi 2024 non convince nessuno e gli ascolti non hanno mai superato il 17% di share. Ma vediamo ora le anticipazioni di stasera.