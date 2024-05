BigMama a Verissimo, la profonda depressione della mamma Angela nel suo libro: «Non ha mai superato la morte di mia nonna. Anche i genitori possono sbagliare»

BigMama arriva a Verissimo per presentare il suo libro. In Cento Occhi racconta la sua storia e parla della depressione della mamma Angela dopo che è morta sua mamma: «Mia madre non ha mai superato quel lutto e nei primi capitoli parlo molto di questa cosa e l'ho fatto perché è giusto che noi figli capiamo che i genitori sono degli esseri umani e tutti possiamo sbagliare. Questo testo non vuole essere un attacco alla mia famiglia. Mia madre ancora non ha letto il libro». Anche il papà era molto impegnato e non poteva stare al fianco della cantante: «Questa è la storia di molti papà costretti a lavorare, ora però siamo molti legati»

Big Mama: «A 16 anni sono stata violentata nei bagni della scuola. Ora ho fatto pace con me stessa e voglio sposare Lodovica»

Bigmama a Verissimo, la ricerca d'affetto

Quando il padre tornava a casa la sera lei mangiava una seconda volta per stare con lui: «Cenavo alle 20.30 ma quando alle 23 papà tornava io andavo da lui lo abbracciavo gli scaldavo la cena e rimangiavo con lui pensavo che il cibo ci avrebbe unito.

Non ero una bambina ingorda come credevano ma avevo carenze affettive che non sapevo come chiedere e quello era l'unico modo per me per riceverle. Cercavo un raccorto con lui. Noi al sud abbiamo molto questa concezione di mischiare l'amore con il cibo».

BigMama, il monologo sul palco del Primo Maggio: «Il fallimento è qualcosa di prezioso. Credere nei propri sogni salva»

La violenza verbale del fratello

Poi lei ha cominciato a predere peso e sono arrivate le prese in giro, anche il fratello maggiore la derideva: «Abbiamo avuto un rapporto altaenante. Usava parole aggressive e usava anche le mani verso di me e mi faceva sentire meno al sicuro anche a casa. Anche lui stava soffrendo perché era morta mia nonna. Mia madre sentiva questi istinto di estrema protezione verso lui che era introverso e quindi lo difendeva. Io dovevo stare attenta a non farlo innervosire sennò nessuno era dalla mia parte. Il perdono però è la forza che salva il mondo e io ho perdonato tutti»

Mara Venier e la gaffe su Cannavacciuolo a Domenica In, BigMama la "riprende": «Ma perché la Rai non mi caccia? Che figura, Antonino scusa»

Il tumore

Poi la malattia a Bigmama viene scoperto un tumore al sangue: «La mia malattia mi ha aiutato tanto, noi come famiglia per la prima volta abbiamo comunicato con le armi abbassate. Io ho parlato delle mie paure e loro lo stesso. E anche con mio fratello abbiamo cominciato a comprenderci»

Il bullismo e l'autolesionismo

Poi nel libro si parla anche di quando venne aggredita mentre era in bici dei coetani le hanno tirato delle pietre addosso: «Avevo 13 anni è stata una violenza fortissima e la mia risposta è stata di sprofondare nell'osio per me stessa, non ho avuto il coraggio di dirlo ai miei genitori per non farli star male. Poi quel giorno mi sono chiusa in camera e ho scritto il mio primo pezzo. Ho trasformato una cosa brutta in una canzone che è Charlotte e parla di suicidio e autolesionismo».

BigMama racconta anche di quando si tagliava per infliggersi dolore: «ne sono uscita non troppo tempo dopo, la scrittura delle canzoni di ha salvata, non è una frase fatta questa. Io respiravo grazie alla musica»