Alain Delon come sta? Il figlio Anthony rompe il silenzio a Domenica In: «Ora stabile, se la cava». Poi le lacrime per la mamma: «Ero molto legato a lei»

«Sta abbastanza bene, ha stabilità sul suo stato di salute in questo momento se la cava, sta bene». Anthony Delon ospite da Mara Venier parla dello stato di salute del padre. L’attore, però, da mesi è al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata, per la diatriba familiare che lo vede coinvolto contro la sorella Anouchka, di cui aveva già parlato qualche tempo fa a Verissimo.

La situazione tra fratelli si è complicata quando .Anouchka ha voluto portare Alain Delon in Svizzera, per Anthony invece il padre deve stare in Francia.

Da gennaio, la famiglia Delon è ai ferri corti per lo stato di salute dell’attore, che è stato colpito da un ictus nel 2019. I figli Anthony e Alain Fabien sostengono che il padre sia manipolato dalla sorella Anouchka che avrebbe loro nascosto i problemi di salute del padre con l’intento di riportarlo in Svizzera, dove vive, per pagare meno tasse sulla sua eredità. Un patrimonio che, secondo le stime, si aggirerebbe sui 200 milioni di dollari, tra i cachet percepiti per le sue interpretazioni cinematografiche e altre forme di ricavi, come la gestione del «marchio» Alain Delon. La leggenda del cinema è stato posto sotto «curatela rafforzata» una disposizione simile alla tutela giuridica volta a sostenere le persone che hanno ridotte capacità fisiche e mentali. È quanto riferito da fonti vicine al dossier, dopo la decisione di un giudice di Montargis, in Francia. Delon era già posto sotto «tutela giuridica» dallo scorso gennaio, a causa del suo stato di salute. Questa misura, che è stata ora «convertita in curatela rafforzata», è stata stabilita anche per tutelare il patrimonio dell'attore anche a seguito della guerra che si è scatenata tra i suoi eredi: accuse incrociate, denunce e copertine-choc. I figli Anthony e Alain Fabien sostengono infatti che il padre sia manipolato dalla sorella Anouchka che avrebbe taciuto i problemi di salute dell'attore per poterlo portare con sé in Svizzera e approfittare del regime fiscale agevolato del Paese.

Il dolore per la morte della mamma

Durante l’intervista a Domenica In, Anthony Delon si è anche commosso nel rivedere le immagini della mamma Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas scomparsa nel gennaio del 2021: «Ero molto legato alla mia mamma. Mi faceva piacere vederla ma adesso tutta ad un tratto mi ha scosso mi ha preso. Sono proprio le immagini perché erano più recenti e c’è una certa emozione che è uscita dal suo viso che mi ha scosso»