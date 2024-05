Nicola Coughlan star di Bridgerton 3: la gavetta, gli amori e la lotta contro il body shaming

È nata una nuova stella ed è Nicola Coughlan, protagonista di “Bridgerton 3” attualmente al numero uno su Netflix tra le serie tv più viste al mondo. La sua Penelope Featherington fa strage di cuori sul piccolo schermo, ma anche fuori. Se la storia con Colin, interpretato da Luke Newton, avrà un seguito o se Lord Debling, la new entry con il volto di Sam Phillips, riuscirà a conquistare l’amore della giovane i fan lo scopriranno solo il 13 giugno, quando usciranno gli ultimi quattro episodi della terza stagione. Intanto però l’attrice di origine irlandese si gode le luci della ribalta.

Bridgerton 3, Sam Phillips è la new entry Lord Debling: età, carriera e le voci sulla relazione con la co-protagonista

La gavetta e l'incontro con Gerwig

Nata a Galway, classe 1987, ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo della recitazione.

Laureata in lingua inglese e civiltà classica, alle spalle ha una lunga gavetta. Per mantenersi, mentre tentava di scalare il successo, ha fatto i lavori più disparati. Il primo ruolo importante lo ottiene nella serie “Derry Girls” dove con il collega di set Laurie Kynaston pare abbia iniziato una relazione. Sulla sua strada anche un incontro con la regista Greta Gerwig che la voleva in “Barbie”. A causa della sua fitta agenda di impegni non ha potuto partecipare al film campione d’incassi come voleva Gerwig, ma ha comunque ottenuto un ruolo anche se minore. Il suo prossimo impegno è nel film in costume “Seize Them” ambientato nel Medioevo, dove vestirà i panni della rivoluzionaria Humble Joan.

La moda, l'amore e la lotta contro il body shaming

Online Coughlan si racconta come una grande appassionata di moda. Adora vestire Vivienne Westwood e indossare accessori Christian Louboutin. Tuttavia la star non ha un buon rapporto con i social, perché più volte si è scoperta vittima di body shaming. Il suo aspetto poco canonico rispetto agli standard dello show business è stato oggetto di critiche da parte dei follower. Coughlan però ha risposto per le rime, invitando a guardare la sua recitazione e non il suo peso e mostrandosi senza veli nella serie.

L’aspetto più nebuloso della vita dell’attrice è la sua vita privata. Sui red carpet del tour promozionale per “Bridgerton 3” era evidente la sua sintonia con Luke Newton, ma una fonte vicina agli attori ha smentito le voci riguardo una possibile relazione tra i due.