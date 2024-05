Manila Nazzaro e Stefano Oradei in lacrime a Verissimo dopo le nozze: «È stato tutto perfetto. Ora vogliamo un figlio»

Viva gli sposi. Manila Nazzaro e Stefano Oradei freschi freschi di matrimonio arrivano a Verissimo. «Ancora viviamo come se fossimo in quella favola». Sono emozionati e curiosi di vedere le immagini che Silvia Toffanin è pronta a mostrargli. «Mi sento ancora agitato, dire ‘mia moglie’ è meraviglioso…» dice il ballerino. La loro è una storia nata da un colpo di fulmine, nonostante Manila non ci credesse: «Mi sembrava impossibile, ma la nostra storia è bellissima ed è bella raccontarla».

Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Verissimo, le immagini del matrimonio da favola a Roma: «Un figlio insieme? Sarebbe bellissimo»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le nozze a Verissimo

La sera prima delle nozze, avvenute il 13 maggio a Villa Miani a Roma, Stefano ha fatto una romantica serenata. «È stato divertente ed emozionante, un sogno».

Stefano aggiunge: «Volevo stupirla e ci sono riuscito». Un amore il loro che li ha travolti e da cui si sono fatti travolgere. «Lui mi rende ogni giorno una donna migliore. La prima notte dopo il matrimonio in Campidoglio mi ha fatto trovare una lettere d'amore sotto il cuscino, riesce sempre a stupirmi».

Poi la conduttrice mostra le immagini delle nozze, che nessuno aveva mai visto se non da qualche spoiler sui social. Stefano emozionato e con la voce tremolante Manila con un abito mozzafiato in mikado ha detto di vivere quel giorno come fosse una principessa. E così è stato: fiori a non finire, damigelle in viola, e una location di lusso.

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei, le nozze a Roma: testimoni in viola, i tre abiti della sposa, gli imponenti allestimenti floreali e gli invitati vip

I neo sposi emozionati

«La vita quando meno te lo aspetti ci regala una favola e la nostra favola comincia oggi», con questa promessa Manila ha giurato amore eterno al suo Stefano. Non smettono di piangere a rivedere quei momenti i neo sposi. «Succede che devono arrivare per forza le cose belle quando si vive nel bene, io me lo sono meritato questo ragazzo. - Manila è splendente - I miei figli erano emozionati ma loro non vedevano l'ora di vivere con noi questo momento. Loro amano Stefano». Sorridono felici e questo «accade da quando ci siamo incontrati, condividiamo tutto anche i dolori» aggiunge Stefano.

Manila Nazzaro scatenata a Monte Carlo per l'addio al nubilato: il 13 maggio le nozze con Stefano Oradei. La location da sogno e i testimoni vip: cosa sappiamo

Le critiche alla loro storia

La loro storia è partita con non poche difficoltà: «È stato criticato il mio coraggio di vivere questo amore ma non me la sono mai presa, quel coraggio non appartiene a tutti ma quando c'è ti accorgi che ne vale la pena». manila è al secondo matrimonio per Stefano il primo. «Per me però è stato tutto nuovo è stato tutto come lo volevo. Per me è l'unico matrimonio». Un matrimonio il loro che è stato emozionante ma poi diventato uno show con un parterre di ospiti vip che hanno reso i saloni di Villa Miani come fosse il palco di un varietà.

E ora cosa sognano? «Un viaggio alle Maldive e poi magari un figlio. Se Dio vorrà noi saremo felici, noi ci crediamo»