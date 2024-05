Raffaella Carrà come è morta? Dalla malattia tenuta nascosta (la stessa della madre) alle disposizioni del suo funerale. Oggi l'omaggio alla showgirl a Domenica In

Oggi a Domenica In verrà dedicato uno spazio al ricordo di Raffaella Carrà scomparsa il 5 luglio del 2021. Per la puntata di oggi, 19 maggio, Mara Venier ha chiamato in studio amici della soubrette italiana per eccellenza.

Così in studio ci saranno Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone. Ma ricordiamo insieme, come è morta Raffaella Carrà?