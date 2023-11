Un posto al sole, le anticipazioni del 7 novembre: un attentato cambierà per sempre la vita la Viola

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 7 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 7 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Le anticipazioni

Viola e Damiano sono a un passo dall'uscire allo scoperto, rendendo nota la loro relazione.

Qualcosa, però, sfuggirà al loro controllo e cambierà tutte le carte in tavola. Un attentato sconvolgerà di nuovo le vite di tutti, e porterà Viola a fare i conti con la realtà. A rendere le cose più complicate ci sarà Eugenio. Nicotera scoprirà infatti un dettaglio che gli aprirà gli occhi e che lo porterà a capire di essere stato cieco, sino a ora. Nel frattempo Mariella, dopo l’ennesimo scontro con Guido, capirà di dover cambiare il suo comportamento. Intanto Niko è geloso di Manuela. I sentimenti del Poggi sono usciti allo scoperto quando la ragzza sembrava essere riuscita ormai a cambiare vita e a voltare pagina con Costabile. La Cirillo, felice della sua nuova frequentazione, dovrà ascoltare Serena e dovrà trovare il coraggio di rivelare all’avvocato di aver cominciato una relazione con un altro uomo. Non sarà però facile affrontare un argomento così delicato, soprattutto con una persona che ha amato così tanto e per cui prova ancora un grande affetto.

Grande Fratello, entra Riccardo (il fidanzato di Angelica): «Greta ti ha ferita? Non accetto la morale da una ragazza faceva la tentatrice a Temptation Island»