Cattelan, stasera in tv l'ultima puntata di “Da vicino nessuno è normale”: da Diletta Leotta a Nicolò Zaniolo, gli ospiti

Torna stasera in tv, lunedì 3 giugno, il nuovo programma di Cattelan su Rai 2 “Da vicino nessuno è normale”. Tre appuntamenti, il 20 e il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20 per il people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Stasera quindi assisteremo all'ultima puntata, vediamo dunque gli ospiti e le anticipazioni.

Da vicino nessuno è normale, stasera l'ultima puntata

Come sempre, Alessandro Cattelan anche stasera avrà al suo fianco il talento e il supporto di alcuni ospiti fissi: la musica degli Street Clerks e la presenza di Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi e Matto Varini.

Gli ospiti

Si parte con due esponenti amatissimi del panorama musicale italiano: Arisa, e Diodato. Ma ci saranno anche Paola & Chiara. Poi vedremo Nicolò Zaniolo, che dopo un infortunio al piede non potrà partecipare agli imminenti europei. Il calciatore è tornato protagonista del gossip in queste settimane grazie al ritorno di fiamma con Sara Scaperrotta, al suo fianco per un paio d'anni fino al 2020, quando la relazione si era interrotta in concomitanza con la scoperta della gravidanza.

Ultima, ma non per importanza, la bellissima Diletta Leotta, prossima al matrimonio con Loris Karius.