Beatrice Luzzi, chi è lìex marito Alessandro? «Ci siamo amati moltissimo». La vita privata, i figli e il blog della vippona

A sorpresa arriva nella casa del Grande Fratello l'ex marito di Beatrice Luzzi. Attrice, blogger, regista, autrice, scrittrice, ma i più la ricordano, Alfonso Signorini compreso, maggiormente per il suo ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Nata a Roma il 14 novembre del 1970, inizia l'attività teatrale da giovanissima. Dopo una parentesi in Rai, tra il 1999 e il 2001 interpreta una parte in «Vivere», soap opera di Canale 5. Moltissime le participazioni alle fiction, tra cui «Il Maresciallo Rocca», «Don Matteo», «I Cesaroni», «L'allieva» e «Un posto al sole». L'uomo piú importante della sua vita è stato Alessandro. Vediamo dunque chi è.