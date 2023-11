Grande Fratello, entra Riccardo (il fidanzato di Angelica): «Greta ti ha ferita? Non accetto la morale da una ragazza faceva la tentatrice a Temptation Island»

La vera notizia della 17esima puntata del Grande Fratello è che Riccardo esiste. Dopo mesi in cui Angelica parla solo del suo fidanzato come uomo perfetto senza che qusto si palesasse mai erano diverse le persone che pensavano che Ric fosse un uomo fantasma, come «Mark Caltagirone», prima tra tutte Fiordaliso.

Le parole di Riccardo

E invece Riccardo esiste ed è pure una bellissima persona.

Aveva ragione la gieffina. Angelica freezzata, riceve così la sorpresa del suo fidanzato: «Calma non è facile nemmeno per me. Esisto! Io sono molto fiero di te, la mia faglia è fiera di te e sappiamo quello che sei non avvelenare la tua anima pura e candida e sono felice che tante persone hanno riconosciuto in te questa purezza. Hai un rapporto perfetto con tutti, tutti ti vogliono bene, Mirko, Giampiero, forse poteva evitare quella parole ma lui ti vuole bene, ti puoi esporre di più forse per i tuoi pregressi familiari e dei tuoi precedenti fidanzati. Quello che è successo stasera non ti deve frenare io non accetto la morale da una persona che ha fatto la tentatrice a Temptation Island noi siamo gente comune certe cose lasciamole sui social. Se pensi che chi ti vuole bene ti giudichi, chi ti vuole bene valuta le tue cose io so chi sei, io so giudicare so quello che pensi e quello che provi. Ma poi che significa che tocchi un uomo e ci provi? Ma non esiste. Gelosia è un mix di insicurezza e poca fiducia. Non è vero che ti giudicano negativamente chi lo fa sbaglia. Alfonso io credo che Angelica sia il punto centrale per tutto quello che faccio io vedo un futuro molto lungo e roseo. Questo è un mondo che non conoscevo, grazie per quello che fate per Angelica. Lotta per quello che reputi giusto, voglio te, credo in te essere qui è paradossale ma lo faccio per te». Che classe chapeau.

Ma chi è Riccardo?

Si chiama Riccardo Romagnoli e Angelica ha raccontato di averlo conosciuto durante un allenamento di basket e di essersi subito infatuata della sua bellezza. Dopo questo momento si erano persi di vista fino alla ricezione di un suo messaggio solo dopo qualche mese. All’inizio, quasi imbarazzata, ha ammesso di non aver ceduto subito al fascino del fidanzato e di essersi lasciata corteggiare, diventando, solo dopo qualche mese, una coppia a tutti gli effetti. “Mi ha fatto aprire gli occhi in tante cose e mi ha dato la forza di prendere scelte importanti” ha affermato Angelica parlando di Riccardo. La concorrente del Grande Fratello oggi si è trasferita a Roma dove attualmente convive con il fidanzato. “Ti brillano gli occhi quando parli di lui” le ha detto Paolo ascoltando il suo racconto.