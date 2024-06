Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 3 giugno): Kemal si infuria con Nihan

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 3 giugno.

Endless Love, le anticipazioni

Nihan segue Kemal e Zehir. Li vede entrare in casa di Sedat, che consegna loro una copia del certificato di morte di Mujgan Kozcuoglu. I due uomini scoprono quindi il nome della donna che aveva assistito al tentato suicidio di Mujgan. Decidono di cercarla. Nihan chiede a Kemal di non nasconderle più nulla e si offre di aiutarlo a scoprire dove si trovi la donna che stanno cercando, Nursen Harran. Più tardi Asu racconta a Kemal della visita ricevuta da Nihan. L'uomo, infuriato, prega Nihan di non prendere mai più decisioni al suo posto.