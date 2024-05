Napoli, è l'ora di Conte. Arriverà dopo il weekend, ha accettato un contratto triennale da 6 milioni più bonus

NAPOLI – L’attesa sta per terminare. In città è diventata quasi spasmodica, ma sorprese negative non ce ne saranno. Antonio Conte sarà all’inizio della prossima settimana l’allenatore del Napoli anche ufficialmente: un ultimo weekend di riposo, poi ci sarà pure il tweet del presidente De Laurentiis che nelle prossime ore rientrerà da Ibiza, dove ha trascorso qualche giorno di relax con la sua famiglia. Conte ha accettato un contratto fino al 2027 senza clausole d’uscita dopo una sola stagione, sintomo della grande voglia di rendere nuovamente grande il Napoli, finito in disgrazia sportiva (col decimo posto) nella stagione del post scudetto. L’ingaggio base di Conte sarà di 6 milioni netti. Dopo l’annuncio sarà organizzata con calma la presentazione ufficiale. Il Napoli sta pensando ad uno dei luoghi iconici della città che non sarà però il Teatro San Carlo, ipotesi presa in considerazione per qualche ora, ma non decollata. La scelta sarà effettuata la prossima settimana. Non ci sono troppi dubbi neanche sullo staff di Conte: lo seguiranno il fido vice Stellini, il fratello Gianluca come match analyst, la new entry Elvis Abbruscato come collaboratore tecnico, il preparatore atletico, Costantino Coratti che affiancherà Sinatti (per lui doppio ruolo con la nazionale italiana) e Cacciapuoti. Arriverà in azzurro pure Lele Oriali, collaboratore fidato di Conte, e già all’opera per convincere Giovanni Di Lorenzo.

LA GRANA DEL CAPITANO.

Ripensamenti, al momento, non ce ne sono. Di Lorenzo vuole andare via e flirta con la Juventus (ma piace pure ad Inter e Roma). Lo ha ribadito il suo procuratore Mario Giuffredi, intervenendo alla presentazione del Trofeo giovanile Aeg, giunto all’ottava edizione: “Il mio pensiero è lo stesso del giocatore. Non cambia nulla con l’arrivo di Conte. Credo che il ciclo di Giovanni sia finito: ha fatto le sue valutazioni e le ha comunicate alla società. Il contratto fino al 2028 non è un ergastolo. Mario Rui, ad esempio, ha altri due anni, ma il Napoli mi ha comunicato che devo portarlo via. C’è un aspetto che non capisco. Di Lorenzo gioca sempre e poi viene sostituito a tre minuti dalla fine dell’ultima partita con il Lecce? E succede dopo le notizie sul suo addio al Napoli. Credo che Calzona si sia prestato al gioco di qualcuno”.